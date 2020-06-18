Арктика является для России ключом к статусу сверхдержавы в 21 веке прежде всего с экономической точки зрения. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире израильского телеканала ITON-TV

«Потеря авторитета». Кедми рассказал, как проявили себя власти США и Европы во время пандемии © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

Во-вторых, по его словам, Северный морской путь важен России для развития своих восточных регионов, а также он сокращает время и стоимость перевозки груза из Китая в Европу примерно на 40%.

Специалист считает, что это не нравится США, так как это сильно повышает конкурентные преимущества китайских товаров на европейском рынке, и этот маршрут полностью неподконтролен американской стороне.

«Одна из стратегий США в случае конфронтации с Китаем — это перекрытие торговых путей в Китай и из него. Северный морской путь в этом случае приобретает стратегическое значение, для Китая», — отмечает Кедми.

Аналитик полагает, что Россия не будет объявлять монополию на Северный морской путь, а построит соответствующую инфраструктуру, и плата будет взиматься за пользование инфраструктурой пути и за проход через территориальные воды РФ.