Во-первых, продолжил эксперт, на арктическом шельфе находится 25% мировых запасов энергоносителей, а с учетом улучшения технологий добычи и изменением климата, эти месторождения становятся более доступными для разработки.
Во-вторых, по его словам, Северный морской путь важен России для развития своих восточных регионов, а также он сокращает время и стоимость перевозки груза из Китая в Европу примерно на 40%.
Специалист считает, что это не нравится США, так как это сильно повышает конкурентные преимущества китайских товаров на европейском рынке, и этот маршрут полностью неподконтролен американской стороне.
«Одна из стратегий США в случае конфронтации с Китаем — это перекрытие торговых путей в Китай и из него. Северный морской путь в этом случае приобретает стратегическое значение, для Китая», — отмечает Кедми.
Аналитик полагает, что Россия не будет объявлять монополию на Северный морской путь, а построит соответствующую инфраструктуру, и плата будет взиматься за пользование инфраструктурой пути и за проход через территориальные воды РФ.