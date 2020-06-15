Рынок «Синьфади» в Фэнтае был закрыт 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго. По словам главы пресс-службы правительства Пекина Сюя Хэцзяня, риск дальнейшего распространения COVID-19 из-за новой вспышки очень высок.
«Я думаю, это просто продолжение первой волны, которую не удалось погасить. Вторая волна еще будет, она еще предстоит, с первой пока справиться как следует не могут ни в США, ни в Китае, ни у нас», — сказал Альтштейн.
Он пояснил, что первая волна практически не коснулась Пекина, где были зарегистрированы единичные случаи заболевания, поэтому нельзя считать вспышку коронавируса второй волной. Она, по мнению вирусолога, будет осенью или зимой, что связано с климатическими особенностями и ослаблением противоэпидемических мер.