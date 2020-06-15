Вспышка коронавирусной инфекции на оптовом рынке в районе Пекина Фэнтай не является второй волной COVID-19 - это продолжение первой. Об этом доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн сказал РИА Новости 15 июня

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сюя Хэцзяня, риск дальнейшего распространения COVID-19 из-за новой вспышки очень высок.

«Я думаю, это просто продолжение первой волны, которую не удалось погасить. Вторая волна еще будет, она еще предстоит, с первой пока справиться как следует не могут ни в США, ни в Китае, ни у нас», — сказал Альтштейн.

Он пояснил, что первая волна практически не коснулась Пекина, где были зарегистрированы единичные случаи заболевания, поэтому нельзя считать вспышку коронавируса второй волной. Она, по мнению вирусолога, будет осенью или зимой, что связано с климатическими особенностями и ослаблением противоэпидемических мер.