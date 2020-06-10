Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии в среду обсудили в формате видеоконференции энергетические вопросы Балтийского региона.

«Литва продолжает придерживаться мнения о необходимости единой позиции стран Балтии в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран», — заявил Сквернялис коллегам.

Президент Литвы попросил главу Еврокомиссии вмешаться в вопрос строительства БелАЭС
Президент Литвы попросил главу Еврокомиссии вмешаться в вопрос строительства БелАЭС
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Премьер также заявил, что Вильнюс придерживается принципиальной позиции о том, что электроэнергию, производимую БелАЭС, покупать неприемлемо. Он отметил, что такая позиция Литвы поддерживается официальной Варшавой.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».

Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.

 