Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал остальные страны Балтии не покупать электроэнергию, производимую на Белорусской АЭС. Об этом в среду, 10 июня, сообщило издание Sputnik Белоруссия

Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии в среду обсудили в формате видеоконференции энергетические вопросы Балтийского региона.

«Литва продолжает придерживаться мнения о необходимости единой позиции стран Балтии в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран», — заявил Сквернялис коллегам.

Президент Литвы попросил главу Еврокомиссии вмешаться в вопрос строительства БелАЭС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».

Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.