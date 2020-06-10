Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии в среду обсудили в формате видеоконференции энергетические вопросы Балтийского региона.
«Литва продолжает придерживаться мнения о необходимости единой позиции стран Балтии в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран», — заявил Сквернялис коллегам.
Премьер также заявил, что Вильнюс придерживается принципиальной позиции о том, что электроэнергию, производимую БелАЭС, покупать неприемлемо. Он отметил, что такая позиция Литвы поддерживается официальной Варшавой.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».
Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.