Дональд Трамп сделал для России больше, чем все американские президенты за обозримый период истории вместе взятые. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

«Начиная с того, что Трамп развалил Трансатлантическое сообщество. То есть мы давно мечтали внести раскол между Европой и Штатами, Трамп это все сделал за нас. Кроме того, Трамп разговаривает с нами не языком лозунгов и ценностей, как привыкли делать демократы и даже некоторые республиканцы. Трамп разговаривает с нами языком интересов», — считает политолог.

Политолог Мирзаян: Для России Трамп остается лучшим кандидатом в президенты США © РИА Новости, Нина Зотина Геворг Мирзаян добавил, что Трамп также не заинтересован в продолжении «украинского эксперимента» так, как в этом заинтересованы демократы.

Если бы не давление внтуриамериканских элит на Трампа, то отношения между Россией и США моли бы быть совершенно другими.

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