«Начиная с того, что Трамп развалил Трансатлантическое сообщество. То есть мы давно мечтали внести раскол между Европой и Штатами, Трамп это все сделал за нас. Кроме того, Трамп разговаривает с нами не языком лозунгов и ценностей, как привыкли делать демократы и даже некоторые республиканцы. Трамп разговаривает с нами языком интересов», — считает политолог.
Геворг Мирзаян добавил, что Трамп также не заинтересован в продолжении «украинского эксперимента» так, как в этом заинтересованы демократы.
Если бы не давление внтуриамериканских элит на Трампа, то отношения между Россией и США моли бы быть совершенно другими.
Полностью интервью можно прочитать здесь.