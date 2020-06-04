Дональд Трамп сделал для России больше, чем все американские президенты за обозримый период вместе взятые, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Улицы американских городов утопают в насилии, которое устраивают участники акций протестов, вспыхнувших после гибели от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда.

- Геворг Валерьевич, на ваш взгляд, массовые протесты в США возникли стихийно или были инспирированы внешними силами?

— Причиной протестов стали действия полиции против чернокожего нарушителя, но, кроме того, они были вызваны целым рядом проблем в американском обществе.

Это и социальное неравенство, и неудовлетворенность афроамериканского населения своим положением, они до сих пор продолжают борьбу за гражданские права, это и серьезный раскол внутри американских элит, и общая радикализация американского электората.

Еще не кончилась пандемия, но мир уже охватила другая болезнь – протесты © REUTERS, Terray Sylvester

Сейчас в ряде городов местные демократические власти поддерживают протестующих, потому что другого варианта у них не было.

Черный электорат — это электорат Демократической партии. У демократов с черными элитами есть договор о том, что демократы их «крышуют», а те обеспечивают им голоса избирателей. Мэр Миннеаполиса не мог разгонять протестующих на улицах города, потому что он и его партия потеряли бы голоса избирателей.

Трамп активно использует положение, в котором находятся демократы относительно протестующих, отыгрывая образ радетеля за закон и порядок в США, и привлекает тем самым себе голоса белых избирателей.

- Насколько сильны позиции левого движения в американском обществе и способно ли оно оседлать эти протесты?

— Левые способны не оседлать эти протесты, а наполнить их живой силой. Опросы показывают, что среди молодежи много сторонников социализма с бесплатным образованием и медициной.

Сандерс, который выражал эти идеи, не смог даже пройти демократические праймериз, потому что этому воспрепятствовала демократическая элита. Хотя среди демократов много сторонников левых взглядов, но пока это только молодежь, которая ничего не решает.

В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E

Согласно опросам, большинство американцев готовы проголосовать за мусульманина на посту президента США, но не за социалиста. Поэтому пока добиться избрания человека с социалистическими идеями левым крайне сложно.

- Как бы вы оценили поведение Дональда Трампа во время протестов, и станет ли он переключать внимание общественности на внешние конфликты, например, с Китаем и Ираном?

— А зачем? Дональд Трамп сейчас на коне. Трамп пытается показать американскому обществу, на какое днище оно может упасть, если демократы придут к власти.

Трамп говорит, вот, смотрите, что происходит в городах, управляемых демократами! Политические импотенты не могут справиться с протестами.

Трамп пытается показать американскому электорату, что есть анархия, а потом приходит на коне. Наводит порядок, посылает Национальную гвардию, попутно говоря, что мэры не в состоянии справиться, а я вас могу защитить.

Трампу сейчас не нужно переключать внимание на внешние факторы. Трамп обращает внимание на внутриполитическую ситуацию, где он представляет себя как спасителя нации от анархии и погромов, а демократические элиты — как тех, кто встал на сторону погромщиков добропорядочных американцев.

- Для чего Трамп предложил расширить состав G7, включив в нее Австралию, Индию, Южную Корею и Россию?

— Вы посмотрите на список этих государств. Почему там нет других влиятельных стран — Турции, Бразилии, хотя бы Южной Африки? Все четыре страны, которые Трамп предлагает включить для эффективности работы Большой семерки, это страны, нужные ему в рамках концепции по сдерживанию Китая.

Трамп хочет превратить G7 или G11 в большой клуб по коллективному сдерживанию Китая. Австралия — оплот США в южной части Тихого океана, у Индии с Китаем территориальный конфликт, американцы давно пытаются втянуть Индию в антикитайскую коалицию.

Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

Трамп как рациональный человек предлагает: давайте расширим G7 этими уважаемыми людьми и посмотрим, что делать с растущим Китаем. Поэтому позиция Трампа здесь абсолютно рациональна и логична.

То, что отдельные демократические идиоты и либеральная пресса не могут его понять и начинают критиковать за то, что он приглашает злого Путина в Вашингтон, лишь показывает уровень их интеллектуальных способностей. Либо непонимание основной задачи, которая стоит перед США, — это не демонизация России, это холодная война с Китаем, это уже серьезно, это по-взрослому.

- Насколько велики шансы Трампа одержать победу на президентских выборах?

— Пока говорить об этом рано. Происходит много интересных событий, которые могут послужить поворотными точками. Опросы показывают, что большая часть населения готова проголосовать за демократов, однако имиджмейкеры больше ставят на Трампа.

- Черная часть американского общества агрессивна и легко переходит к насилию. Тем не менее мы видим, как некоторые белые американские граждане становятся перед черными на колени и просят прощения за грехи своих предков. Не превратятся ли белые американцы со временем в угнетаемое меньшинство в своей стране?

— Оно уже превратилось. Черным десятилетия внушали, что они угнетаемое меньшинство. В конце 60-х годов чернокожие победили в борьбе за гражданские права и получили право учиться в университетах, пользоваться благами американского общества, но вместо этого черные продолжали жить в гетто, выбирая карьеру в рэп-музыке, продаже наркотиков, спорте.

Черные элиты этому способствовали и своими действиями, риторикой укрепляли у черного населения стремление к борьбе ради борьбы. Хотя после победы в коне 60-х это уже было бессмысленно, но эти действия, борьба ради борьбы, позволили черной элите находиться на вершине пищевой цепочки, оставаясь лидером этого сообщества.

Точно так же и США, победив в холодной войне, занялись борьбой ради борьбы с Россией, создав образ российской угрозы. Это то, что умеют делать американские элиты.

Прощай, Америка, и здравствуй снова © REUTERS, Alyson McClaran

То есть политика виктимизации черного населения откладывала в головах у черных убеждение, что они дискриминируемое меньшинство и им нужно бороться за свои права. Белым тоже впаривали, что вы столько лет угнетали черных и теперь нужно перед ними каяться.

- А как вы считаете, снос памятников генералам конфедератов может ли привести к расколу страны?

— Давайте без радикальных взглядов. Распад США пока маловероятен и фактически невозможен. Еще не сложился тот идеальный шторм, который привел бы к сецессии (выход из состава государства какой-либо его части. — Ред.) каких-либо штатов, типа Калифорнии.

Какие-то проблески этого шторма сейчас проявляются, но до развала должен быть пройден еще очень большой путь и сделано много ошибок американскими элитами. Пока этого нет.

- На ваш взгляд, какой человек в кресле президента США выгоден России? Трамп или кто-то другой?

— В кресле президента Соединенных Штатов для России выгоден Дональд Трамп. Трамп сделал для России больше, чем все американские президенты за обозримый период вместе взятые.

Начиная с того, что Трамп развалил Трансатлантическое сообщество. То есть мы давно мечтали внести раскол между Европой и Штатами, Трамп это все сделал за нас. Кроме того, Трамп разговаривает с нами не языком лозунгов и ценностей, как привыкли делать демократы и даже некоторые республиканцы. Трамп разговаривает с нами языком интересов.

В этом плане с ним просто. То есть они с Путным разговаривают на одном языке. И если бы не давление внутри США со стороны американских элит, которые решили использовать Россию как некий кнут для высекания Трампа, возможно, что наши отношения были бы совершенно другими.

Кроме того, Трамп не заинтересован в продолжении украинского эксперимента так, как в этом заинтересованы демократы. С Трампом можно договориться о его сворачивании и завершении. Да, безусловно, в США при Дональде Трампе продолжают реализовываться программы, которые угрожают России.

Протесты в США: «американская весна» или «американский Майдан»? © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Безусловно, для нас, не говоря уже о странах, на территории которых они размещены, это угроза. Украина это не понимает, мы это понимаем прекрасно.

Но, несмотря на все это, для нас Трамп остается лучшим кандидатом в президенты США из тех, которые могут быть.

- Даже несмотря на ужесточившиеся санкции?

— Часть санкций Трамп ужесточает не потому, что он так хочет, а потому что этого хотят американские элиты. Большая часть санкций против России была поддержана Трампом просто для того, чтобы показать, что он не русский агент.

Во-вторых, угроза санкциями — это традиционный переговорный инструмент Трампа. Сейчас он угрожает санкциями «Северному потоку-2». И что? Пусть дальше угрожает, большое ему за это спасибо. Потому что санкции «Северный поток-2» не остановят, уже поздно, он будет достроен.

Но в то же время угрозы Трампа обостряют отношения между американскими элитами и европейцами, что нам на руку. Поэтому спасибо, Дональд Трамп, занимайтесь этим дальше.