«G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы против пандемии COVID-19. К настоящему времени члены G20 и приглашенные страны обязались предоставить более 21 миллиарда долларов, чтобы поддержать финансирование в область здравоохранения во всем мире», — говорится в сообщении.
Средства направят на разработку вакцин, диагностику и лечение, а также на исследования и разработки.
Согласно последним данным, в мире зафиксировано 6,7 млн случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 394,8 тыс. человек, 2,7 млн выздоровели.