Государства G20 и приглашенные страны выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19. Соответствующее сообщение накануне появилось на сайте официальном сайте «двадцатки»

«G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы против пандемии COVID-19. К настоящему времени члены G20 и приглашенные страны обязались предоставить более 21 миллиарда долларов, чтобы поддержать финансирование в область здравоохранения во всем мире», — говорится в сообщении.

Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR

Согласно последним данным, в мире зафиксировано 6,7 млн случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 394,8 тыс. человек, 2,7 млн выздоровели.