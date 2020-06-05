Наводя порядок в бунтующих городах с помощью Национальной гвардии, Дональд Трамп показывает, что мэры, избранные от Демократической партии, не могут защитить американцев.
«Трамп говорит, вот, смотрите, что происходит в городах, управляемых демократами! Политические импотенты не могут справиться с протестами… Трампу сейчас не нужно переключать внимание на внешние факторы. Трамп обращает внимание на внутриполитическую ситуацию, где он представляет себя как спасителя нации от анархии и погромов, а демократические элиты — как тех, кто встал на сторону погромщиков добропорядочных американцев», — рассказал эксперт.
По словам Геворга Мирзаяна, у черных элит и американских демократов существует договор, согласно которому демократы обеспечивают черным поддержку, а те — голоса избирателей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.