На фоне протестов темнокожего населения в США Дональд Трамп показывает американскому обществу, на какое дно оно может опуститься, если к власти придут демократы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Политолог Мирзаян: Для России Трамп остается лучшим кандидатом в президенты США © РИА Новости, Нина Зотина

«Трамп говорит, вот, смотрите, что происходит в городах, управляемых демократами! Политические импотенты не могут справиться с протестами… Трампу сейчас не нужно переключать внимание на внешние факторы. Трамп обращает внимание на внутриполитическую ситуацию, где он представляет себя как спасителя нации от анархии и погромов, а демократические элиты — как тех, кто встал на сторону погромщиков добропорядочных американцев», — рассказал эксперт.

По словам Геворга Мирзаяна, у черных элит и американских демократов существует договор, согласно которому демократы обеспечивают черным поддержку, а те — голоса избирателей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.