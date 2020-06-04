Шериф округа Уэбб в штате Техас сообщил, что 30 мая к нему в офис позвонил мужчина и рассказал, что обнаружил наркотики в потайном отделе недавно купленного им на аукционе автомобиля.
«Я благодарен человеку, который сообщил нам о наркотиках. Если бы он не был честным человеком, то наркотики могли оказаться в плохих руках», — сказал шериф.
Как уточняется, изначально в автомобиле нашли 17 упаковок с кокаином, а специально обученные собаки помогли полицейским извлечь еще 17 упаковок. Общий вес обнаруженного кокаина составил немногим более 34 кг.