Житель Техаса нашел в приобретенном на аукционе автомобиле почти 35 килограммов кокаина, стоимость которого оценивается примерно в 850 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ 4 июня

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«Я благодарен человеку, который сообщил нам о наркотиках. Если бы он не был честным человеком, то наркотики могли оказаться в плохих руках», — сказал шериф.

Как уточняется, изначально в автомобиле нашли 17 упаковок с кокаином, а специально обученные собаки помогли полицейским извлечь еще 17 упаковок. Общий вес обнаруженного кокаина составил немногим более 34 кг.