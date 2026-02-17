https://ukraina.ru/20260217/verkhovnyy-lider-irana-ugrozhaet-potopit-avianosets-ssha-1075744486.html

Верховный лидер Ирана угрожает потопить авианосец США

Иран проводит военно-морские учения в Ормузском проливе, который частично закрыт для судоходства. При этом США угрожают нападением на исламскую республику, а её верховный лидер отвечает угрозой потопить американский авианосец, пишет французская "Фигаро"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник предупредил, чтодислоцированный в Персидском заливе авианосец ВМС США может быть потоплен. При этом в Швейцарии начались новые непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана.Иранские власти через информационное агентство объявили о проведении военных учений, ограничивающих доступ к некоторым участкам Ормузского пролива - ключевой транспортной артерии региона. Она обеспечивает перевалку больших объёмов различных грузов. В их числе - четверть мировой нефти и пятая часть сжиженного природного газа (СПГ). Пролив используют крупнейшие нефтедобывающие страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Ормузский пролив обеспечивает судоходство с Оманским заливом и Аравийским морем."Военный корабль, безусловно, является опасным оружием, но оружие, способное его потопить, еще опаснее", — заявил иранский аятолла, имея в виду авианосец ВМС США.Аятолла Али Хаменеи также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран. "В одном из своих недавних выступлений американский президент сказал, что за 47 лет Америке не удалось уничтожить Исламскую Республику... Я говорю вам: вам тоже не удастся", — сказал Хаменеи в своем обращении во вторник.Французское издание отметило, что согласно телевизионным сообщениям иранские маневры, продолжительность которых не уточняется, направлены на подготовку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к "потенциальным угрозам безопасности и военным действиям". В это же время как Соединенные Штаты развернули в Персидском заливе крупные военно-морские силы. Иранские официальные лица неоднократно угрожали заблокировать Ормузский пролив, особенно в периоды напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, но он никогда не перекрывался, напомнило Le Figaro. Агентство ISNA отметило, что иранские учения "Умный контроль над Ормузским проливом" продемонстрировали эффективность ракетных ударов с прибрежных территорий и островов.По данным западных СМИ, США сформировали в регионе мощную ударную группу. В неё входят 30 многоцелевых новейших боевых самолётов F-35A, 24 истребителя F-15E Strike Eagle и эскадрилья (12 самолётов) штурмовиков A-10 Thunderbolt II. С Аравийского моря их поддержит авианосец USS Abraham Lincoln с эскадрильей F-35C Lightning II и тремя эскадрильями истребителей F/A-18E/F Super Hornet.На переговорах в Швейцарии делегация США, которую возглавляет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, обсуждает ядерную программу Ирана. Исламскую республику на переговорах представляет глава МИД Аббас Аракчи.Больше новостей дня представлено в обзоре Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

