Верховный лидер Ирана угрожает потопить авианосец США - 17.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260217/verkhovnyy-lider-irana-ugrozhaet-potopit-avianosets-ssha-1075744486.html
Верховный лидер Ирана угрожает потопить авианосец США
Верховный лидер Ирана угрожает потопить авианосец США - 17.02.2026 Украина.ру
Верховный лидер Ирана угрожает потопить авианосец США
Иран проводит военно-морские учения в Ормузском проливе, который частично закрыт для судоходства. При этом США угрожают нападением на исламскую республику, а её верховный лидер отвечает угрозой потопить американский авианосец, пишет французская "Фигаро"
2026-02-17T17:03
2026-02-17T17:07
новости
иран
сша
саудовская аравия
дональд трамп
швейцария
стив уиткофф
мид
украина.ру
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075745717_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_1d9fc910aebfbf290cffe01b9b6d5499.jpg
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник предупредил, чтодислоцированный в Персидском заливе авианосец ВМС США может быть потоплен. При этом в Швейцарии начались новые непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана.Иранские власти через информационное агентство объявили о проведении военных учений, ограничивающих доступ к некоторым участкам Ормузского пролива - ключевой транспортной артерии региона. Она обеспечивает перевалку больших объёмов различных грузов. В их числе - четверть мировой нефти и пятая часть сжиженного природного газа (СПГ). Пролив используют крупнейшие нефтедобывающие страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Ормузский пролив обеспечивает судоходство с Оманским заливом и Аравийским морем."Военный корабль, безусловно, является опасным оружием, но оружие, способное его потопить, еще опаснее", — заявил иранский аятолла, имея в виду авианосец ВМС США.Аятолла Али Хаменеи также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран. "В одном из своих недавних выступлений американский президент сказал, что за 47 лет Америке не удалось уничтожить Исламскую Республику... Я говорю вам: вам тоже не удастся", — сказал Хаменеи в своем обращении во вторник.Французское издание отметило, что согласно телевизионным сообщениям иранские маневры, продолжительность которых не уточняется, направлены на подготовку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к "потенциальным угрозам безопасности и военным действиям". В это же время как Соединенные Штаты развернули в Персидском заливе крупные военно-морские силы. Иранские официальные лица неоднократно угрожали заблокировать Ормузский пролив, особенно в периоды напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, но он никогда не перекрывался, напомнило Le Figaro. Агентство ISNA отметило, что иранские учения "Умный контроль над Ормузским проливом" продемонстрировали эффективность ракетных ударов с прибрежных территорий и островов.По данным западных СМИ, США сформировали в регионе мощную ударную группу. В неё входят 30 многоцелевых новейших боевых самолётов F-35A, 24 истребителя F-15E Strike Eagle и эскадрилья (12 самолётов) штурмовиков A-10 Thunderbolt II. С Аравийского моря их поддержит авианосец USS Abraham Lincoln с эскадрильей F-35C Lightning II и тремя эскадрильями истребителей F/A-18E/F Super Hornet.На переговорах в Швейцарии делегация США, которую возглавляет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, обсуждает ядерную программу Ирана. Исламскую республику на переговорах представляет глава МИД Аббас Аракчи.Больше новостей дня представлено в обзоре Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
сша
саудовская аравия
швейцария
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075745717_0:0:2220:1664_1920x0_80_0_0_60cf118adf2f35f91ebbe7deb0a855bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, саудовская аравия, дональд трамп, швейцария, стив уиткофф, мид, украина.ру, война, война и мир, переговоры, новости переговоров, военные учения, армия сша, ввс сша, f-35, ближний восток, военная эскалация, международные отношения, международная политика
Новости, Иран, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Швейцария, Стив Уиткофф, МИД, Украина.ру, война, Война и мир, переговоры, новости переговоров, военные учения, Армия США, ВВС США, F-35, Ближний Восток, военная эскалация, международные отношения, Международная политика

Верховный лидер Ирана угрожает потопить авианосец США

17:03 17.02.2026 (обновлено: 17:07 17.02.2026)
 
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader/WANA
- РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader/WANA
Читать в
ДзенTelegram
Иран проводит военно-морские учения в Ормузском проливе, который частично закрыт для судоходства. При этом США угрожают нападением на исламскую республику, а её верховный лидер отвечает угрозой потопить американский авианосец, пишет французская "Фигаро"
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник предупредил, чтодислоцированный в Персидском заливе авианосец ВМС США может быть потоплен. При этом в Швейцарии начались новые непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана.
Иранские власти через информационное агентство объявили о проведении военных учений, ограничивающих доступ к некоторым участкам Ормузского пролива - ключевой транспортной артерии региона. Она обеспечивает перевалку больших объёмов различных грузов. В их числе - четверть мировой нефти и пятая часть сжиженного природного газа (СПГ).
Пролив используют крупнейшие нефтедобывающие страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Ормузский пролив обеспечивает судоходство с Оманским заливом и Аравийским морем.
"Военный корабль, безусловно, является опасным оружием, но оружие, способное его потопить, еще опаснее", — заявил иранский аятолла, имея в виду авианосец ВМС США.
Аятолла Али Хаменеи также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран.
"В одном из своих недавних выступлений американский президент сказал, что за 47 лет Америке не удалось уничтожить Исламскую Республику... Я говорю вам: вам тоже не удастся", — сказал Хаменеи в своем обращении во вторник.
Французское издание отметило, что согласно телевизионным сообщениям иранские маневры, продолжительность которых не уточняется, направлены на подготовку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к "потенциальным угрозам безопасности и военным действиям". В это же время как Соединенные Штаты развернули в Персидском заливе крупные военно-морские силы.
Иранские официальные лица неоднократно угрожали заблокировать Ормузский пролив, особенно в периоды напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, но он никогда не перекрывался, напомнило Le Figaro.
Агентство ISNA отметило, что иранские учения "Умный контроль над Ормузским проливом" продемонстрировали эффективность ракетных ударов с прибрежных территорий и островов.
По данным западных СМИ, США сформировали в регионе мощную ударную группу. В неё входят 30 многоцелевых новейших боевых самолётов F-35A, 24 истребителя F-15E Strike Eagle и эскадрилья (12 самолётов) штурмовиков A-10 Thunderbolt II. С Аравийского моря их поддержит авианосец USS Abraham Lincoln с эскадрильей F-35C Lightning II и тремя эскадрильями истребителей F/A-18E/F Super Hornet.
На переговорах в Швейцарии делегация США, которую возглавляет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, обсуждает ядерную программу Ирана. Исламскую республику на переговорах представляет глава МИД Аббас Аракчи.
Больше новостей дня представлено в обзоре Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАСаудовская АравияДональд ТрампШвейцарияСтив УиткоффМИДУкраина.рувойнаВойна и мирпереговорыновости переговороввоенные ученияАрмия СШАВВС СШАF-35Ближний Востоквоенная эскалациямеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:58Бандеровские пропагандисты попались на очередном фейке
18:51О продвижении ВС РФ в Константиновке сообщает Анатолий Радов
18:48Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы
18:31Обстановка на Славянском направлении: ожесточённые бои и расширение "серой зоны"
18:19В США расследуют преступления на ранчо Эпштейна, Польша подняла в небо авиацию. Главное к этому часу
18:19Сумские власти решили уничтожить памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку
18:11Обстановку на Купянском направлении докладывает "Бригада "Север-V"
18:04Дрон-перехватчик "Ёлка" московских инженеров: не увидят и не заглушат
17:51Украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на два крыла - Economist
17:42"Лорд в трусах": кто же был настоящим премьером Англии? Война за независимость США
17:37Дело экс-министра энергетики Украины. Что это - давление на Зеленского или нечто большее?
17:35Захвачены ещё два храма на территории Киево-Печерской Лавры
17:26Футболист украинского "Колоса" подрался с ТЦК
17:16Если завтра война. Запад грезит разгромом Калининграда, а Литва останется в одиночестве
17:03Верховный лидер Ирана угрожает потопить авианосец США
17:02"Варварские преступления нацистов": мужчина погиб от удара дрона в Курской области. Главное к этому часу
16:51Стоит ли Зеленскому затягивать переговоры, рассчитывая на победу Демпартии в Конгрессе США?
16:26Террор на прицел! Отчего Зеленский собрался бороться с покушениями на свою жизнь
16:17В Женеве начались переговоры России, США и Украины
16:00Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются — Дрозденко
Лента новостейМолния