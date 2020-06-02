Шабовта рассказал, за что именно украинские правоохранители ненавидят Авакова
Шабовта рассказал, за что именно украинские правоохранители ненавидят Авакова
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«Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой Министерства внутренних дел. Практически все ощущают, что это ответственность лично каждого из нас… Я считаю, что это безобразие надо прекращать, набраться сил, перестать бояться и сделать правильное решение — отправить Авакова в отставку», — сказал депутат.

Также Шевченко отметил, что когда-то, возможно, Аваков и был эффективным министром, но время меняется, и ситуация в стране изменилась.     