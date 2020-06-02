Большинство депутатов Верховной Рады от фракции «Слуги народа» недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом 2 июня заявил член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко с трибуны на заседании, которое транслировал телеканал «Рада»

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