«Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой Министерства внутренних дел. Практически все ощущают, что это ответственность лично каждого из нас… Я считаю, что это безобразие надо прекращать, набраться сил, перестать бояться и сделать правильное решение — отправить Авакова в отставку», — сказал депутат.
Также Шевченко отметил, что когда-то, возможно, Аваков и был эффективным министром, но время меняется, и ситуация в стране изменилась.