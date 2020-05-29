На перехват американских самолетов вылетели российские истребители Су-27. После этого бомбардировщики ВВС США отдалились от воздушного пространства России.
Отмечается, что стратегическое командование США проводит учения, в рамках которых отрабатывается нанесение удара ядерными ракетами по объектам в Крыму и Калининградской области. Перехваченные над Черным морем самолеты пролетали над территорией Украины.
«Таким образом, воздушное пространство Украины может быть использовано для нанесения ядерного удара по территории Украины! Крым-то ведь Украина… Интересно, американцы вообще предупреждали украинскую сторону об этой провокации или так полетели?» — говорится в сообщении.
После инцидентов со сбитыми над Украиной российским и малайзийским самолетами командованию ВВС США следовало бы позаботиться о безопасности своих воздушных судов.