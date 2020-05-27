Саммит Шанхайской организации сотрудничества будет перенесен и состоится ближе к осени. Об этом в среду, 27 мая, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как отмечает источник, решение о переносе саммита принял президент России Владимир Путин. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, которая до сих пор не нормализовалась в большинстве стран-участниц саммита, за исключением Китая, и то отчасти.

Возможность проведения саммита в режиме онлайн исключается из-за недостаточного уровня взаимодействия, подчеркнул высокопоставленный источник.

ШОС — международная организация, образованная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В 2017 году в организацию также вступили Индия и Пакистан.