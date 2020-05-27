Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
Мероприятие было назначено на 22-23 июля и должно было состояться в Санкт-Петербурге.

Как отмечает источник, решение о переносе саммита принял президент России Владимир Путин. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, которая до сих пор не нормализовалась в большинстве стран-участниц саммита, за исключением Китая, и то отчасти.

Возможность проведения саммита в режиме онлайн исключается из-за недостаточного уровня взаимодействия, подчеркнул высокопоставленный источник.

ШОС — международная организация, образованная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В 2017 году в организацию также вступили Индия и Пакистан.