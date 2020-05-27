Мероприятие было назначено на 22-23 июля и должно было состояться в Санкт-Петербурге.
Как отмечает источник, решение о переносе саммита принял президент России Владимир Путин. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, которая до сих пор не нормализовалась в большинстве стран-участниц саммита, за исключением Китая, и то отчасти.
Возможность проведения саммита в режиме онлайн исключается из-за недостаточного уровня взаимодействия, подчеркнул высокопоставленный источник.
ШОС — международная организация, образованная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В 2017 году в организацию также вступили Индия и Пакистан.