Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как сообщение главы государства впервые было помечено как «недостоверное». Об этом в среду, 27 мая, он написал на своей странице в соцсети

Коронавирус и классики литературы. Пушкин про Зеленского, Трампа и Путина © РИА Новости, Владимир Вдовин | Перейти в фотобанк постами Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появились автоматические предупреждения с призывом проверить указанные факты. При нажатии на предупреждение пользователь переходит к статье CNN с заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

«Twitter полностью душит свободную речь. Я, как президент, не позволю этому случиться!» — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы президента США — 2020.

Ранее Дональд Трамп признался, что не всегда самостоятельно ведет свою страницу в Twitter: глава государства сам публикует посты утром и ночью, а в остальное время это делает директор по соцсетям президентской администрации Дэн Скавино.