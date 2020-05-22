Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв заявил, что Казахстан вступил в ЕАЭС, чтобы получить доступ на единый рынок энергоресурсов и на рынки соседей, а также наладить транзит своей нефти в страны-члены союза

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 19 мая лидеры стран решили отправить проект стратегии евразийской интеграции на 2020-2025 годы на доработку с расчётом согласовать и принять новую редакцию осенью. В частности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что предложенная модель интеграции не учитывает особенности национально-правовых систем государств-членов не отвечает принципу разумной достаточности, и такой подход, по его словам, приведёт к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничивает суверенные права правительств и парламентов.

На этом фоне стали звучать мнения, что республика отходит от евразийской интеграции. На вебинаре, организованном Центром изучения перспектив интеграции, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (Казахстан) Андрей Чеботарёв опроверг этот тезис и напомнил, что в 1994 году Казахстан в лице первого президента Нурсултана Назарбаева сам выступил инициатором создания тогда ещё Евразийского союза. Он так же отметил, что в Концепции внешней политики республики Казахстан до 2030 года, принятой в марте, чётко написано, что Казахстан сохраняет участие в ЕАЭС и взаимодействует с другими странами-участницами на взаимовыгодной основе. Казахстанский эксперт сказал, чью сторону примет республика в разборках между Китаем и США © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Казахстан изначально, на мой взгляд, преследовал две важные цели, вступая в ЕАЭС, это прослеживалось и в таможенном союзе. Казахстан заинтересован, во-первых, в создании единого рынка нефтегаза и электроэнергии, а во-вторых, в свободном доступе на рынки соседних государств, прежде всего России, и также транзите, в Белоруссию поскольку не так давно поднимался вопрос об экспорте казахстанской нефти в эту страну, и в другие страны через РФ без каких-либо изъятий и ограничений, по крайней мере, на общем рынке союза», — сказал Чеботарёв.

Эксперт подчеркнул, что Казахстану важна не столько политика, она была, когда предлагали развивать евразийскую интеграцию, теперь важна экономика.

Однако между государствами-членами возникают противоречия. В качестве примера Чеботарёв привёл ситуацию, когда власти Казахстана критикуют тарифы и ограничения, сохраняющиеся в соседней России, из-за чего казахстанские предприниматели не могут попасть на рынки отдельных регионов, а Кыргызстан предъявляет точно такие же претензии уже в адрес самого Казахстана. По мнению эксперта, эти споры мог бы решить Суд ЕАЭС, но он фактически не работает.