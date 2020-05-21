Уровень бедности на Украине составит 45%, что на 6,5% больше, чем в 2019 году. Об этом 20 мая сообщалось на сайте Министерства социальной политики со ссылкой на исследование Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи

Михаил Чаплыга рассказал, сколько украинских семей находятся за чертой бедности — видео © «Таким образом, сообщения в СМИ о "резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%", по данным ЮНИСЕФ, являются некорректными и требуют уточнения», — отметили на сайте украинского ведомства.