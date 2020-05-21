В министерстве рассказали, что на протяжении последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса. Уровень бедности снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. В первые 9 месяцев 2019 года также наблюдалась положительная динамика — уровень бедности составлял 41,4% (в соответствующем периоде 2018 года этот показатель был 45%).
«Таким образом, сообщения в СМИ о "резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%", по данным ЮНИСЕФ, являются некорректными и требуют уточнения», — отметили на сайте украинского ведомства.