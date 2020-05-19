В частности, суд обнаружил, что Клименко не был объявлен в международный розыск. Указывается, что, «согласно требованиям закона, избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица возможно лишь при обязательном наличии одновременно таких предпосылок как обретение этим лицом статуса подозреваемого и объявления его в международный розыск».
«Однако стороной обвинения не приобщено никаких доказательств, свидетельствующих о совершении органом досудебного расследования каких-либо действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в ЕРДР и направления запроса об объявлении розыска в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине», — говорится в разъяснении.