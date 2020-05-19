Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины решила, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что экс-министр доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александр Клименко считается объявленным в международный розыск. Об этом 19 мая говорится в разъяснении судьи-спикера Инны Калугиной, передает УНИАН

Не прошло и 5 лет. Суд дал согласие на заочное преследование Александра Клименко © предоставлено пресс-службой А.Клименко «Однако стороной обвинения не приобщено никаких доказательств, свидетельствующих о совершении органом досудебного расследования каких-либо действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в ЕРДР и направления запроса об объявлении розыска в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине», — говорится в разъяснении.