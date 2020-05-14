Целью программы является обеспечение «граждан Казахстана инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века».
В документе отмечается, что слушатели узнают, как отличать настоящие новости от фейковых. Кроме того, их научат обращаться с традиционными и социальными медиа.
Право подать заявку на участие в конкурсе имеют учрежденные в США или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, имеющие необходимый опыт.
Претендент, который выиграет тендер на реализацию программы, должен будет принять участие в отборе преподавателей. Кроме того, в его обязанности войдет ведение базы данных о выпускниках, разработка учебного плана, а также размещение информации о деятельности в Facebook-группе.