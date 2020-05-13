Витренко в частности заявил, что наиболее логичное объяснение его увольнения заключается в том, что сейчас перестала быть приоритетом борьба против «российской агрессии» и защита интересов Украины в борьбе с «Газпромом».
«Коболев не меньший борец с Россией, чем Витренко. Если рассуждать с такой точки зрения, то надо было обоих увольнять», — сказал Марунич.
Напомним, ранее Витренко сообщил, что занимаемая им должность коммерческого директора "Нафтогаза" упраздняется, а сам он через два месяца останется без работы.
При этом, как считает Марунич, Витренко мог занять место своего шефа Коболева, однако не сумел воспользоваться благоприятной ситуацией.