Уволенный из «Нафтогаза» коммерческий директор Юрий Витренко, который заявил, что его уволили за «войну с Россией», на самом деле покинул пост из-за конфликта со своим начальником Андреем Коболевым, рассказал изданию Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Витренко в частности заявил, что наиболее логичное объяснение его увольнения заключается в том, что сейчас перестала быть приоритетом борьба против «российской агрессии» и защита интересов Украины в борьбе с «Газпромом».

«Коболев не меньший борец с Россией, чем Витренко. Если рассуждать с такой точки зрения, то надо было обоих увольнять», — сказал Марунич.

Коломойский не спас. Эксперт Марунич о том, как Витренко скормили голландской селедке © РИА Новости, Нина Зотина

При этом, как считает Марунич, Витренко мог занять место своего шефа Коболева, однако не сумел воспользоваться благоприятной ситуацией.