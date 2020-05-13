«Пограничный контроль на внутренней и внешней границе со странами ЕС продлен еще на 30 дней — до 12 июня», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что пересечь границу можно будет только в специально отведенных местах. Также останутся проверки в морских портах и аэропортах.
Границу с Польшей можно пересекать только в 42 специально отведенных местах: с Чехией — 18, со Словакией — 5, с Германией — 16, с Литвой — 3. Контроль также проводится в четырех морских портах и в 17 аэропортах.
Въезжать в Польшу пока что могут только польские граждане, а также иностранцы, являющиеся супругами польских граждан или находящиеся под их постоянной опекой. Кроме того, пересекать границу могут иностранцы, имеющие вид на жительство в Польше, и дипломаты.
Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 16,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 839 пациентов погибли, 6,1 тыс. выздоровели.