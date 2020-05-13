Власти Польши продлили срок закрытия границ из-за пандемии коронавируса до 12 июня. Об этом в среду, 13 мая, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на МВД страны

«Пограничный контроль на внутренней и внешней границе со странами ЕС продлен еще на 30 дней — до 12 июня», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что пересечь границу можно будет только в специально отведенных местах. Также останутся проверки в морских портах и аэропортах.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Въезжать в Польшу пока что могут только польские граждане, а также иностранцы, являющиеся супругами польских граждан или находящиеся под их постоянной опекой. Кроме того, пересекать границу могут иностранцы, имеющие вид на жительство в Польше, и дипломаты.

Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 16,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 839 пациентов погибли, 6,1 тыс. выздоровели.