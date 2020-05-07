По его словам, коронавирус приведет к изменениям, которые для всего мироустройства окажутся глобальными.
«Понятно, что всегда кто-то должен быть крайним. <…> И в данном случае мы видим, что готовится почва для того, чтобы кого-то обвинить в провалах и неудачах. Речь идет о падении уровня жизни американских избирателей, стагнации экономики. Кто-то должен же понести в глазах общественности хотя бы моральную ответственность. Понятно, что Китай для властей США — удобная мишень. У него первая экономика мира. Россия, например, Штатам и Западу в экономическом плане не соперник, а вот Китай — пожалуй. Эта страна наращивает темпы строительства экономики, осваивает самые передовые технологии. Поэтому Китай — наиболее опасный соперник США, особенно в условиях политической и социальной турбулентности, вызванной пандемией», — пояснил Ходаковский.
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