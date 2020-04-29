Украина прекрасно понимает, что, запустив вторую нить «Турецкого потока» и «Северного потока-2», Россия, скорее всего, откажется от транзита через страну, но, несмотря на понимание невыгодности, все равно будет всячески препятствовать их запуску. Об этом 29 апреля заявил глава ОГТС Украины Сергей Макогон в интервью РБК

Если коммерческий интерес победит политический, то импорт газа РФ на Украину возможен – Макогон © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам, после запуска второй нитки «Турецкого потока» и окончания строительства газопровода Болгария — Сербия — Венгрия Украина ожидает потерю еще 15 млрд куб. м. А завершение строительства «Северного потока-2» приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.

«Поэтому после окончания этих проектов у "Газпрома" будет возможность полностью отказаться от транзита по Украине. Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения "Северного потока-2", так как этот проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности», — заявил он.