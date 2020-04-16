Эпидемия коронавируса в Британии только набирает обороты, страна уже вышла на шестое место в мире по числу зараженных и на пятое — по количеству умерших от COVID-19.

«Есть сведения, что введенные меры были эффективными… Любые изменения в нынешнем режиме могут привести к ухудшению обстановки. Раннее ослабление мер может ухудшить ситуацию и для общественного здоровья, и для экономики. На основе этого решения правительство приняло решение продлить меры минимум на три недели», — отметил Рааб.

Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну
Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Ранее сообщалось, что болгарская провидица Ванга якобы предсказала человечеству пандемию коронавируса, назвав его «легочной чумой» и заявила, что лечить заболевание нужно алтайским кедром.

 