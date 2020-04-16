Великобритания собирается продлить карантин из-за пандемии не менее, чем на три недели, сообщает РИА Новости 16 апреля со ссылкой на министра иностранных дел Соединенного королевства Доминика Рааба

Эпидемия коронавируса в Британии только набирает обороты, страна уже вышла на шестое место в мире по числу зараженных и на пятое — по количеству умерших от COVID-19.

«Есть сведения, что введенные меры были эффективными… Любые изменения в нынешнем режиме могут привести к ухудшению обстановки. Раннее ослабление мер может ухудшить ситуацию и для общественного здоровья, и для экономики. На основе этого решения правительство приняло решение продлить меры минимум на три недели», — отметил Рааб.