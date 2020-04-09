Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что добыча нефти в США снизилась на 2 млн баррелей в день из-за сокращения спроса и останется на этом уровне до конца года, поэтому дополнительного сокращения не будет. Его слова приводит РИА Новости 9 апреля

В ответ на вопрос в эфире телеканала CNBC о том, могут ли США пойти на собственные сокращения в дополнение к сокращениям ОПЕК+, министр ответил: «Вопрос так не стоит».

Сокращение спроса привело к сокращению производства в США примерно на 2 миллиона баррелей в день, и на этом уровне добыча нефти останется до конца 2020 года, добавил чиновник.

Встреча ОПЕК+ была запланирована на 17:00 МСК 9 апреля 2020 года. Она должна состояться в формате видеоконференции, будет обсуждаться сокращение добычи нефти, с тем, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.