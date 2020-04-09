В самоизоляции должны находиться граждане Белоруссии и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней.
Контакты первого уровня — 14 дней с момента последнего общения с заболевшим, второго уровня — пока есть симптомы заболевания (кашель, одышка, температура, боль в горле).
Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания, исключение — поход в магазин за продуктами, в аптеку и вынос мусора. Выйдя из дома, они должны надевать маску и не общаться с людьми.
Всем находящимся в самоизоляции выдается больничный.
При нарушении требований к изоляции пособие по временной нетрудоспособности сокращается на 50%.
По последним данным, в Белоруссии зафиксировали 1 тысячу 66 случаев заражения коронавирусом, скончались 13 пациентов.