Правительство Белоруссии установило правила самоизоляции во время пандемии коронавируса. Постановление опубликовано и вступило в силу, сообщает 9 апреля belta.by

«Джонсон сделал такую же ставку и проиграл»: Золотарев о политике Лукашенко в условиях пандемии © РИА Новости Украина/Евгений Котенко должны находиться граждане Белоруссии и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней.

Контакты первого уровня — 14 дней с момента последнего общения с заболевшим, второго уровня — пока есть симптомы заболевания (кашель, одышка, температура, боль в горле).

Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания, исключение — поход в магазин за продуктами, в аптеку и вынос мусора. Выйдя из дома, они должны надевать маску и не общаться с людьми.

Всем находящимся в самоизоляции выдается больничный.

При нарушении требований к изоляции пособие по временной нетрудоспособности сокращается на 50%.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировали 1 тысячу 66 случаев заражения коронавирусом, скончались 13 пациентов.