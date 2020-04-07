Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что нужно отозвать подписи представителей страны под документом о создании Консультативного совета с ДНР и ЛНР, который, по его мнению, направлен на выполнение Минских соглашений. Об этом 7 апреля сообщается на официальном сайте главы государства

Петиция с требованием отозвать подписи представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом о создании Консультативного совета с участием представителей так называемых Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) набрала необходимые 25 тыс. голосов для того, чтобы Зеленский ее рассмотрел.

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк заявил, что указанный протокол носит декларативный характер, не является международным договором и «не легитимизирует субъектность» ДНР и ЛНР.

«По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ — протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО», — говорится в ответе главы государства.

Зеленский указал, что подписание протокола о создании консультативного органа «является частью текущей работы по реализации Комплекса мер», а также пояснил, что граждане, проживающие в ДНР и ЛНР, могут привлекаться к дискуссиям только в случае согласия Украины, России и ОБСЕ.

Президент также обратил внимание, что подписание протокола является частью реализации Минских договоренностей, достигнутых в феврале 2015 года, которые в том числе предусматривают согласование ряда вопросов с представителями ДНР и ЛНР.