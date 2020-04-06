К утру 6 апреля в Японии подтвердилось 4568 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Токио — 1033 человека, в Осаке — 408 человек.
За минувшие сутки в стране Восходящего солнца коронавирус подхватили 308 человек.
«Мой главный приоритет — защита и безопасность тех, кто имеет отношение к военному контингенту США в Японии. На фоне устойчивого роста числа заразившихся COVID-19 в районе Токио я ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в регионе Канто», — говорится в приказе командующего.
Режим ЧС будет действовать до 5 мая. Он распространяется на военнослужащих, членов их семей и обслуживающий персонал американских военных баз.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее пообещал объявить чрезвычайную ситуацию в Токио и Осаке с 8 апреля. Американское командование сделало это раньше.