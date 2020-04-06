Крупнейшие города Японии Токио и Иокогама оказались в зоне действия чрезвычайной ситуации, которую ввел командующий контингентом американских вооруженных сил в этой стране генерал-лейтенант Кевин Шнайдер. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости

Коронавирус перечеркнул часть достижений мировой медицины за последние 50 лет — вирусолог из США © Биомедицинский холдинг Атлас

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«Мой главный приоритет — защита и безопасность тех, кто имеет отношение к военному контингенту США в Японии. На фоне устойчивого роста числа заразившихся COVID-19 в районе Токио я ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в регионе Канто», — говорится в приказе командующего.

Режим ЧС будет действовать до 5 мая. Он распространяется на военнослужащих, членов их семей и обслуживающий персонал американских военных баз.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее пообещал объявить чрезвычайную ситуацию в Токио и Осаке с 8 апреля. Американское командование сделало это раньше.