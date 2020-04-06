Пандемия коронавируса в мире не связана с экзотическими кулинарными пристрастиями китайцев, уверен бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе, британец пакистанского происхождения Амир Хан. Необычную теорию спортсмен озвучил 5 апреля в комментарии изданию Boxing Scene

Пандемия коронавируса в мире набирает обороты. Всего число заболевших уже перевалило за миллион. Одной из главных версий возникновения опасного заболевания остается употребление в пищу жителями КНР летучих мышей, через которых Covid-19 попал в организм человека и быстро распространился по свету. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Однако, по мнению Хана, данная теория не выдерживает никакой критики.

«Я не думаю, что это (коронавирус. — Ред.) приходит из Китая. Это ложь. Люди говорят, что китайцы ели летучих мышей, и змей, и яды, все вперемешку. Что это за хрень? Вы верите в это? Я — нет. Вы думаете, что нет ничего общего с 5G-вышками, которые строятся? Есть, это все сделано людьми. Вышки строят не без причин — они тестируют 5G. Это может быть контроль популяции — избавление от многих из нас, особенно когда они сказали, что под наибольшей угрозой пожилые люди», — рассказал спортсмен.

По его словам, возникновение нового вида связи каждый раз в последние годы идет рука об руку с появлением очередных смертельно опасных инфекций. В качестве примера он привел 2002 и 2009 годы, когда пользователям были представлены новые поколения беспроводной интернет-связи — 3G и 4G. Тогда одновременно с этим мир охватили вспышки острого респираторного синдрома SARS и "свиного гриппа" соответственно.

«2020-й, ребята — 5G, прорыв коронавируса. Все скажут, что Амир Хан потерял голову. Они попробуют изолировать меня, говоря, что этот парень принял слишком много ударов в голову», — резюмировал боксер.