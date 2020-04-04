В Березанском районе Николаевской области в рамках второй волны медреформы уволили 34 сотрудника больницы. Об этом 4 апреля говорится в сюжете телепрограммы «Надзвичайні новини»

Медреформа среди чумы. Украина продолжит жить по заветам Супрун © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Журналисты пояснили, что некоторым врачам предложили работать за копейки. Более того, когда единственному в районе врачу-фтизиатру предложили работать с больными туберкулезом за 1900 гривен (около 5 тыс. рублей), уволив за отказ.

«Такое же предложение получили еще 34 сотрудника больницы», — говорится в сообщении.

Единственное детское отделение на весь Березанский район, говорится в сюжете, также попало в немилость: врачам объяснили, что сокращение проводится по всей стране и называют все это реформой. Какими будут последствия такого реформирования, медики не берутся прогнозировать.

По замыслу реформаторов, больницы смогут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, составлять финансовый план, формировать зарплату медицинских работников и тому подобное.

Критики реформы при этом опасаются, что на Украине под видом «оптимизации» пройдет тотальное уничтожение всей системы здравоохранения и будет закрыто множество медицинских учреждений.