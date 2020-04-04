Второй этап реформирования специализированной медицины в частности предусматривает изменение механизмов финансирования, которое будет осуществлять Национальная служба здоровья Украины. С 1 апреля медучреждения получают деньги не за койкоместа, а за каждую предоставленную услугу.
Журналисты пояснили, что некоторым врачам предложили работать за копейки. Более того, когда единственному в районе врачу-фтизиатру предложили работать с больными туберкулезом за 1900 гривен (около 5 тыс. рублей), уволив за отказ.
«Такое же предложение получили еще 34 сотрудника больницы», — говорится в сообщении.
Единственное детское отделение на весь Березанский район, говорится в сюжете, также попало в немилость: врачам объяснили, что сокращение проводится по всей стране и называют все это реформой. Какими будут последствия такого реформирования, медики не берутся прогнозировать.
По замыслу реформаторов, больницы смогут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, составлять финансовый план, формировать зарплату медицинских работников и тому подобное.
Критики реформы при этом опасаются, что на Украине под видом «оптимизации» пройдет тотальное уничтожение всей системы здравоохранения и будет закрыто множество медицинских учреждений.