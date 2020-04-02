По его данным, карантин отрицательно повлиял на карьеру и доход 41% украинцев: у одних уменьшили зарплату (19% опрошенных), других (20%) отправили в неоплачиваемый отпуск, а кое-кого (2%) и уволили.
В большинстве случаев сокращение зарплаты сопровождается уменьшением объема работы, но 7% трудятся столько же за меньшие деньги.
Сокращение зарплаты составило менее 30% для большинства респондентов, больше потеряли около 5%.
При этом лишь 36% граждан перешли на дистанционный режим работы — около 60% продолжают трудиться там же, где и раньше.