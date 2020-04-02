Каждый пятый житель Украины отправлен в неоплачиваемый отпуск. Об этом говорится в исследовании компании Factum Group, результаты которого обнародованы на сайте YOUкраина

По его данным, карантин отрицательно повлиял на карьеру и доход 41% украинцев: у одних уменьшили зарплату (19% опрошенных), других (20%) отправили в неоплачиваемый отпуск, а кое-кого (2%) и уволили.

Западные СМИ: Украина в огне коронавируса и кибервойны © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Сокращение зарплаты составило менее 30% для большинства респондентов, больше потеряли около 5%.

При этом лишь 36% граждан перешли на дистанционный режим работы — около 60% продолжают трудиться там же, где и раньше.