Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине перечислила главные препятствия в расследовании дел Майдана, среди которых назвала закон об амнистии участников протестов в Киеве в 2013-2014 годах. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) Украины 2 апреля

Венедиктова анонсировала конкурс на пост главы управления ГБР по расследованию дел Майдана © Facebook, Ирина Венедиктова | Facebook, Ирина Венедиктова | Перейти в фотобанк обратили внимание на то, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в открытии дел по 43 фигурантам.

Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений были указаны: недоукомплектованность судов следователями, недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз и т.н. «закон о неприкосновенности», который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.

В связи с этим мониторинговая миссия порекомендовала Украине обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане, изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого, отменить закон об амнистии и обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

О необходимости отмены закона об амнистии заявляла и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая ранее занимала пост и.о. директора ГБР.