По официальным данным, на сегодняшний день в ЛНР зафиксирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Пациент проходит лечение в инфекционной больнице Луганска.
При этом, по словам Мирошника, еще около 300 жителей республики находятся на карантине. Все они вернулись из стран, где был зарегистрирован коронавирус.
Помимо подобного режима самоизоляции, который действует в ЛНР уже больше трех недель, в республике были приняты и другие ограничительные меры с целью уменьшения риска заражения. Среди них: отмена массовых мероприятий, перевод большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения, ограничение работы общепита.
«Среди людей волнения, конечно, есть, но паники нет. Мы уже шесть лет живем в состоянии военного положения и прошли через многое. Люди более осознанно и дисциплинированно относятся к выполнению противоэпидемических мер, потому что есть страшный опыт войны», — отметил Мирошник.
По его словам, наблюдается небольшой ажиотаж вокруг гречки и туалетной бумаги, но их ассортимент регулярно пополняется. Также в аптеках не хватает масок и дезинфицирующих средств, поэтому в республике начали собственное производство этих товаров.
Что касается тест-систем и узкопрофильных лекарств, то они завозятся из России.
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