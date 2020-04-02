Жители Луганской Народной Республики дисциплинированно относятся к выполнению противоэпидемических мер, так как имеют непростой опыт военной жизни. Об этом представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник рассказал в интервью изданию Украина.ру 2 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом, по словам Мирошника, еще около 300 жителей республики находятся на карантине. Все они вернулись из стран, где был зарегистрирован коронавирус.

Помимо подобного режима самоизоляции, который действует в ЛНР уже больше трех недель, в республике были приняты и другие ограничительные меры с целью уменьшения риска заражения. Среди них: отмена массовых мероприятий, перевод большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения, ограничение работы общепита.

«Среди людей волнения, конечно, есть, но паники нет. Мы уже шесть лет живем в состоянии военного положения и прошли через многое. Люди более осознанно и дисциплинированно относятся к выполнению противоэпидемических мер, потому что есть страшный опыт войны», — отметил Мирошник.

По его словам, наблюдается небольшой ажиотаж вокруг гречки и туалетной бумаги, но их ассортимент регулярно пополняется. Также в аптеках не хватает масок и дезинфицирующих средств, поэтому в республике начали собственное производство этих товаров.

Что касается тест-систем и узкопрофильных лекарств, то они завозятся из России.

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