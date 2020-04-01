Поскольку транспортная отрасль, инфраструктурные проекты и строительство в прибалтийских странах полностью зависят от дотаций из Евросоюза, кризис и коронавирус может уничтожить эти отрасли из-за полного прекращения дотаций. Об этом рассказал специалист по вопросам региона Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Властям Латвии стало очевидно, что денег не будет, и этот проект накрывается медным тазом. Скорее всего накроется медным тазом крупнейший со времен Советского союза инфраструктурный проект Rail Baltica», — указал Носович.

Скорее всего, по его словам, также пострадает проект выхода стран Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва): у Евросоюза сейчас на это денег нет, а у балтийских государств на это денег не было изначально.

Так что экономическая ситуация для стран Прибалтики настолько плоха, что в Вильнюсе и Таллине даже не пытаются это отрицать, заключил собеседник издания.