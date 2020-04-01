В частности, привел пример эксперт, в Латвии приостановили проект электрификации железных дорог республики, на который планировалось потратить 400 млн евро, причем в таких проектах доля софинансирования из Евросоюза обычно составляет до 75%.
«Властям Латвии стало очевидно, что денег не будет, и этот проект накрывается медным тазом. Скорее всего накроется медным тазом крупнейший со времен Советского союза инфраструктурный проект Rail Baltica», — указал Носович.
Скорее всего, по его словам, также пострадает проект выхода стран Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва): у Евросоюза сейчас на это денег нет, а у балтийских государств на это денег не было изначально.
Так что экономическая ситуация для стран Прибалтики настолько плоха, что в Вильнюсе и Таллине даже не пытаются это отрицать, заключил собеседник издания.