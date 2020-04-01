В Киеве более 60 человек самовольно покинули отель «Козацкий», где проходили обсервацию после прибытия из-за границы. Об этом в среду, 1 апреля, сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк составила более 60 административных протоколов в отношении людей, которые без разрешения покинули гостиницу. При этом он не уточнил, удалось ли вернуть всех беглецов в обсервацию.

Ранее стало известно, что украинцев, эвакуированных из Бали, доставили на обсервацию в отель «Казацкий» в самом центре Киева. После нескольких попыток побега гостиницу взяла под охрану полиция.

Согласно последним данным, на Украине официально зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 выздоровели. В связи с распространением заболевания в стране введен режим ЧС.