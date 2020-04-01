По словам Глобы, скрытая планета Лилит выступает провокатором для проблем на политическом поприще или возникновения вирусов и инфекций. Также астролог отметил, что 2020 год является високосным, то есть неудачным. Кроме того, особенно опасно появление заболевания в год Крысы — разносчика инфекций.
Именно поэтому коронавирус трансформировался в пандемию, считает Глоба. По его мнению, утихать она начнет ближе к началу лета, однако Лилит пробудет в Овне до 20 октября, поэтому напряженная обстановка будет наблюдаться как минимум до середины осени.
По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 выздоровели.