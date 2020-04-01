Причиной всех катаклизмов 2020 года стала Лилит (Черная луна), которая перешла в знак Овна – такое же расположение планет наблюдалось во время одной из эпидемий чумы в Европе. Об этом рассказал украинский астролог Павел Глоба, передает УНИАН в среду, 1 апреля

По словам Глобы, скрытая планета Лилит выступает провокатором для проблем на политическом поприще или возникновения вирусов и инфекций. Также астролог отметил, что 2020 год является високосным, то есть неудачным. Кроме того, особенно опасно появление заболевания в год Крысы — разносчика инфекций.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 выздоровели.