В Днепре в ходе пандемии коронавируса наметилось весьма позитивное явление, когда люди в соцсетях, не надеясь на помощь властей, сами организуют группы взаимопомощи и поддерживают пенсионеров и малоимущих. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Журналист Теплов из Днепра: В Украине эпидемия мутировала в политическую болезнь © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

По его словам, муниципальные чиновники и малый бизнес действительно стараются помогать самым обездоленным слоям населения региона, когда социальные работники разносят им продукты и самые необходимые вещи.

Но проблема в том, что сейчас этот круг малообеспеченных очень быстро расширяется, и даже информации о том, насколько бедных, нуждающихся в срочной помощи стало больше, нет ни у кого, добавил Теплов.