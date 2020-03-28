«Беда сплотила людей, и появились настоящие бескорыстные волонтеры. Доброта и милосердие еще есть в наших людях, и политикам не удалось эти светлые черты убить, хотя они старались», — подчеркнул журналист.
По его словам, муниципальные чиновники и малый бизнес действительно стараются помогать самым обездоленным слоям населения региона, когда социальные работники разносят им продукты и самые необходимые вещи.
Но проблема в том, что сейчас этот круг малообеспеченных очень быстро расширяется, и даже информации о том, насколько бедных, нуждающихся в срочной помощи стало больше, нет ни у кого, добавил Теплов.