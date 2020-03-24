Ранее высказывалось мнение о том, что Зеленский в условиях пандемии коронавируса вынужден будет принять соответствующий закон, чтобы не остаться без кредитного транша от МВФ.
«Это вполне реально. Я думаю, что сейчас для Коломойского это больше будет моральная потеря, чем материальная», — пояснил эксперт.
Также, по его мнению, пока не приходится говорить о том, что Рада может проголосовать за какие-то серьезные законопроекты, поскольку тот же закон о земле требует дополнительных консультаций во фракции «Слуга народа», а там сейчас серьезный раскол.
К тому же, вряд ли депутаты сейчас смогут проголосовать за Избирательный кодекс: для этого нужно две трети голосов, а их сейчас попросту нет, указал политолог. Проголосовать могут за четырех министров, которых сейчас не хватает, — это максимум, чего можно ожидать, заключил Бондаренко.