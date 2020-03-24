Вполне реально, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас может принять закон, гарантирующий невозвращение ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: От введения режима ЧП в Украине никто не выиграет © РИА Новости, Нина Зотина

«Это вполне реально. Я думаю, что сейчас для Коломойского это больше будет моральная потеря, чем материальная», — пояснил эксперт.

Также, по его мнению, пока не приходится говорить о том, что Рада может проголосовать за какие-то серьезные законопроекты, поскольку тот же закон о земле требует дополнительных консультаций во фракции «Слуга народа», а там сейчас серьезный раскол.

К тому же, вряд ли депутаты сейчас смогут проголосовать за Избирательный кодекс: для этого нужно две трети голосов, а их сейчас попросту нет, указал политолог. Проголосовать могут за четырех министров, которых сейчас не хватает, — это максимум, чего можно ожидать, заключил Бондаренко.