Правительство Украины начало переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне расходов по предотвращению эпидемии в коронавируса в стране. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV

На Украине завышают цену на газ населению для оплаты внешних долгов — Шуфрич © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что Международный Валютный Фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития заверили в готовности оказывать поддержку и помощь Украине на период борьбы с коронавирусом.

«Второй вопрос — это внешние долги. Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами, но сегодня в мире идет колоссальная борьба за деньги. Все страны пытаются сегодня или занять или получить помощь, и мы действуем так, как делают все развитые страны мира — мы конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета. Это и есть источники от наших международных партнеров», — сказал Шмыгаль.

По прогнозам замглавы офиса президента Украины Юлии Ковалив, оптимальный сценарий развития экономической ситуации на Украине на фоне борьбы с коронавирусом предполагает падение ВВП страны на 5%. По ее словам, дефицит госбюджета в 2020 году вырастет до 7% от ВВП при том, что изначально закладывался показатель в 2%.