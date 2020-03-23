Украинцы во время карантина смогут подготовиться к лету, если займутся дома физкультурой. Об этом 23 марта в видеообращении к нации, опубликованном в Telegram, заявил президент Украины Владимир Зеленский

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 23 марта

На фоне этого президент Зеленский дал соотечественникам «традиционный совет».

«Не за горами лето, а значит, самое время вспомнить о физической форме. В интернете вы очень легко найдете множество видеокурсов для тренировок дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но без фанатизма и без погони за рекордами», — сказал Зеленский.

К 23 марта на Украине выявили 73 случая коронавирусной инфекции, три с летальным исходом.