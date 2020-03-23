Кабмин Украины ввел карантин по коронавирусу 12 марта. Под запрет попали массовые мероприятия, а школьников и студентов отправили на каникулы. Закрыт метрополитен, количество пассажиров в общественном транспорте ограничили до 10 человек.
На фоне этого президент Зеленский дал соотечественникам «традиционный совет».
«Не за горами лето, а значит, самое время вспомнить о физической форме. В интернете вы очень легко найдете множество видеокурсов для тренировок дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но без фанатизма и без погони за рекордами», — сказал Зеленский.
К 23 марта на Украине выявили 73 случая коронавирусной инфекции, три с летальным исходом.