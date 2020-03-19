Подозрение на инфицирование коронавирусом не подтвердилось ни у кого из жителей Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 19 марта, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Все без исключения ставятся на контроль. На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах — 10 человек. При этом ни у кого диагноз "коронавирус", слава богу, пока не подтвердился», — сказал Аксенов.

Он отметил, что в регионе разработан комплексный план: все анализы и пробы проходят исследования и получают подтверждения в противочумной лаборатории. При этом, по словам главы Крыма, несмотря на то что в целом по республике наблюдается дефицит масок, все медицинские организации и работающие с населением службы оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе защитными костюмами.

Так, по данным Аксенова, на сегодняшний день в наличии в Крыму есть 900 тысяч масок и еще 800 тысяч — в резерве. Также было приобретено около 11 тысяч одноразовых костюмов для медработников.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России нет повода для паники из-за ситуации с коронавирусом. При этом государство имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, поэтому справится с этой угрозой.