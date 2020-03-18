Возможности системы здравоохранения Казахстана в борьбе с коронавирусом собеседник издания оценил скептически. По его словам, карантин — это действенный метод для того, чтобы предотвратить распространение эпидемии.
В то же время случаи коронавируса в Казахстане играют на руку центральной власти.
«Это мощная информационная перебивка для выступления оппозиционеров и перевода внимания общественности с социальной и политической проблематики на тему коронавируса. Сейчас наше общество озабочено страхом перед эпидемией. Режим ЧП дает властям легальную возможность ограничивать проведение несанкционированных митингов и всего прочего под предлогом борьбы с коронавирусом. Наши власти фактически убивают одним выстрелом сразу двух зайцев», — рассказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.