Режим ЧП, который ввели в Казахстане из-за коронавируса, даст властям страны легальную возможность ограничить выступления оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia

В то же время случаи коронавируса в Казахстане играют на руку центральной власти.

«Это мощная информационная перебивка для выступления оппозиционеров и перевода внимания общественности с социальной и политической проблематики на тему коронавируса. Сейчас наше общество озабочено страхом перед эпидемией. Режим ЧП дает властям легальную возможность ограничивать проведение несанкционированных митингов и всего прочего под предлогом борьбы с коронавирусом. Наши власти фактически убивают одним выстрелом сразу двух зайцев», — рассказал политолог.

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