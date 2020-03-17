Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в эфире ICTV попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около $450-500 миллионов) для борьбы с коронавирусом

Нужно продолжить земельную реформу, несмотря на коронавирус - Зеленский © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Он также сообщил о создании отдельного фонда по борьбе с коронавирусом, для которого понадобится около 12-13 миллиардов гривен.

Встреча президента с представителями крупного бизнеса состоялась в понедельник. На ней шла речь о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов на коронавирус, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

По данным пресс-службы офиса президента, бизнесмены согласились с предложениями Зеленского и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.