«Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране», — сказал Зеленский.
Он также сообщил о создании отдельного фонда по борьбе с коронавирусом, для которого понадобится около 12-13 миллиардов гривен.
Встреча президента с представителями крупного бизнеса состоялась в понедельник. На ней шла речь о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов на коронавирус, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.
По данным пресс-службы офиса президента, бизнесмены согласились с предложениями Зеленского и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.