Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что власти РФ закрытием границы «отрезали» республику, не подумав о последствиях. Его слова приводятся на сайте главы государства 16 марта

«Мир сошел с ума»: Лукашенко раскритиковал панику вокруг коронавируса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Михаил Мишустин сообщил, что Россия решила закрыть границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Белоруссия выкажет понимание относительно таких мер.

В то же время по мнению Лукашенко, если следовать российской логике, то ей следовало закрыть границы регионально: «отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести».

«Россия огромная — полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях», — поинтересовался белорусский лидер.

Он также рассказал, что Россия предлагала направить Белоруссии 3 тысячи тестов на выявление коронавируса и Минск «просто растерялся, откуда такая доброта со стороны России», поскольку до этого «ложку нефти не могли поделить, а тут — пожалуйста». Президент решил, что Москва заметила успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решила «проспонсировать».

В связи с этим, по мнению Лукашенко, России надо было не закрывать границу, а «на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь Белоруссии как материально, так и людскими ресурсами».