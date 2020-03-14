Коронавирус не является биологической атакой, потому что в случае биологической атаки заболевшие будут появляться в очень больших количествах и примерно через один и тот же промежуток времени. Об этом Украине.ру рассказал в эксклюзивном интервью Кеннет Алибек - один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия

«Если внимательно присмотреться к развитию данной эпидемии, то заражение первых заболевших произошло в конце ноября, начале декабря, и их было относительно немного,- говорит доктор Кеннет Алибек. То есть основная масса в последующем заболевших относится к людям с вторичными инфекциями, то есть или они заразились от первичных путем воздушно-капельной или контактной инфекции, или, если это было какое-то мясо, новые пациенты появлялись по мере потребления этого мяса и «складывались» с теми, кто был уже заражен в результате первичного инфицирования. Еще раз повторю, что вероятность атаки исключить нельзя, но в данном конкретном случае она настолько ничтожна, что может быть проигнорирована».

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир». Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

11 марта ВОЗ объявил коронавирус covid-19 пандемией. На 14 марта 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 145 тыс. человек, более 5,4 тыс. скончались.

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