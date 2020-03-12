Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассчитывает, что памятник главе Директории Украинской Народной Республики (УНР), главному атаману войск и флота УНР Симону Петлюре все же будет установлен в Киеве. Об этом 12 марта он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина

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