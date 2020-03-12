«Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре… Украинцы имеют право ставить памятники кому, кто отвечает их интересам и представлениям о морали, эстетике и так далее», — сказал Дробович.
Он назвал Петлюру одним из выдающихся деятелей украинской государственности и считает, что установка памятника — не вопрос героизации.
Для националистов украинских националистов Петлюра — выдающийся борец с «красной угрозой».
В то же время, достоверно известно, что именно Петлюра положил начало массовым антиеврейским и антирусским погромам на территориях, входящих ныне в состав Украины.