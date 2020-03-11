Следствие в Нидерландах по-прежнему игнорирует переданный Россией массив информации об обстоятельствах крушения малазийского Boeing на востоке Украины. Об этом 10 марта заявили в российском посольстве в Гааге, передает РИА Новости

Нидерландский прокурор обвинил Россию в препятствовании расследованию дела MH17 © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк отметили в посольстве.

Отмечается, что для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность.

При этом следователей не интересует, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы.

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.