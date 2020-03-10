Жительница Донецкой Народной Республики госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава ДНР 10 марта

Эпидемия коронавируса: Абхазия закрывается на карантин © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она (женщина — ред.) находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении», — говорится в сообщении.

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По данным Минздрава, по состоянию на утро 10 марта у госпитализированной, помимо повышенной температуры, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается. При этом за всеми людьми, контактировавшими с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение.

На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире заразились свыше 110 тысяч человек, из которых чуть более 3,8 тысяч умерли.