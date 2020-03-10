«Сваты» как формула мира. Зеленский, которого мы потеряли
«Сваты» как формула мира. Зеленский, которого мы потеряли
© vk.com, Сериал «Сваты»
«Слава Богу, дождались (начала съемок — ред.). Я наконец-то встретила своих любимых партнеров — Федю Добронравова, Колю Добрынина… Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь», — рассказала Кравченко, исполняющая роль Вали Будько.

В свою очередь актер Федор Добронравов отметил, что не слышал про уход Артемьевой из сериала.

«Но в отснятом блоке она с нами не снималась, это правда». — добавил он.

На данный момент отсняты зимние сцены сериала. Летнюю часть, по слухам, предполагается снимать там же, в Белоруссии.

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