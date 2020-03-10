Актриса Людмила Артемьева, известная по роли Ольги Ковалевой в сериале «Сваты», ушла из проекта. Об этом рассказала ее коллега - актриса Татьяна Кравченко, передает 10 марта sobesednik.ru

«Сваты» как формула мира. Зеленский, которого мы потеряли © vk.com, Сериал «Сваты» рассказала Кравченко, исполняющая роль Вали Будько.

В свою очередь актер Федор Добронравов отметил, что не слышал про уход Артемьевой из сериала.

«Но в отснятом блоке она с нами не снималась, это правда». — добавил он.

На данный момент отсняты зимние сцены сериала. Летнюю часть, по слухам, предполагается снимать там же, в Белоруссии.

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