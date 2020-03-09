Партия «Слуга народа» планирует внести кандидатуру заместителя министра внутренних дел, который в перспективе сможет возглавить МВД, сказала председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук. Ее слова приводит Укринформ 9 марта

«Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра — то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предварительные освобождения», — прокомментировала она.

Кравчук отметила, что у президента до сих пор нет кандидатуры, которая могла бы заменить Арсена Авакова в должности министра внутренних дел.

«Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД — это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта… Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно — и это правда — нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо», — отметила Кравчук.

«Позор украинского народа». Зачинщики беспорядков в Новых Санжарах арестованы © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Как вел себя Аваков во время ситуации в Новых Санжарах, при всех этих панических настроений? Он сумел удержать ситуацию. Все же именно в санаторий Нацгвардии повезли людей, которые прилетели из Китая», — уточнила депутат.

Ранее после смены состава украинского кабмина председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Аваков остался на посту временно под «персональную ответственность» президента Владимира Зеленского.