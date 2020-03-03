Вице-премьер по развитию общин Денис Шмыгаль – наиболее вероятный кандидат на кресло премьер-министра Украины, считает политолог Даниил Богатырев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 3 марта

Ранее в украинских СМИ активно обсуждали несколько вероятных кандидатур в премьер-министры. Среди них — замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, бывшие вице-премьеры времен Януковича Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский, а также вице-премьер по развитию общин Денис Шмыгаль.

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«Насчет кандидатуры Юлии Ковалив — эту информацию разгоняет «соросовский пул», есть такие инсайды, что ее наоборот, не министром хотят назначить, а турнуть как можно подальше от власти вместе с Гончаруком и всеми прочими», — отметил Богатырев.

Кабмин Украины с большой долей вероятности распустят уже завтра — Богатырев © Facebook Даниил Богатырев

«Но он человек, мягко говоря, посредственный. Он не был раньше замечен в каких-то крупных политических играх, был губернатором одной из западных областей. Посмотрим, какие результаты он сможет показать, пока сложно что-то о нем говорить, это темная лошадка», — рассказал политолог.

Он также отметил, что исключает кандидатуры Тигипко и Хорошковского — по мнению Богатырева, старые украинские политики вряд ли захотят возвращаться во власть, когда страна находится в плачевном состоянии, и брать на себя ответственность за нынешнюю экономику Украины.