Люди, которые управляли Украиной в более благополучные периоды, не захотят браться за нее сейчас, чтобы не заработать себе «токсичный» имидж, считает украинский политолог Даниил Богатырев. Об этом она рассказал в интервью изданию Украина.ру 3 марта

Виктора Януковича Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский, а также экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина.

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«Кто-то говорил, что только на премьерское кресло они якобы собеседовались, кто-то говорил, что может и на другие посты в правительстве, но, судя по всему, ничего из этого не получилось. Нужно понимать, что те люди, которые управляли экономикой Украины в более благополучные периоды, не особо горят желанием управлять ею сейчас, потому что сама структура экономики Украины изменилась. И какой бы грамотный и опытный ни был управленец, он все равно понимает, что если он сейчас придет на эту должность, то как-то кардинально изменить ситуацию он не сможет. А это уже будет придавать ему токсичный имидж», — объяснил Богатырев.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной совета на 4 марта, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят вопрос о деятельности некоторых министров.